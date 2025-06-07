برشلونة لن يجبر شتيغن على الرحيل .. حقيقة كاذبة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة لن يُجبر حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الواقع الفني داخل الفريق يشير إلى تراجع دوره بشكل كبير.

وبحسب التقرير، فإن تير شتيغن لن يحصل على أي دقيقة لعب في الموسم المقبل ما لم يتعرض الحارسان خوان غارسيا وفويتشيك تشيزني للإصابة، وهو ما يوضح تغيّر مركزه داخل الفريق بشكل واضح.

هذا القرار يأتي في ظل التوجه الجديد داخل برشلونة بالاعتماد على غارسيا، مع محاولة الحفاظ على توازن غرفة الملابس وعدم افتعال أزمات بشأن خروج الحارس الألماني.