كيف سيشارك ماستانتونو مع الريال في مونديال الأندية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت صحيفة الماركا أن ريال مدريد وجد حلاً قانونيًا يسمح للنجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو بالمشاركة في كأس العالم للأندية، رغم أنه لن يبلغ سن 18 عامًا حتى شهر أغسطس المقبل.

وبحسب المصادر، فقد قام النادي الملكي بطرح سلسلة من الاستفسارات على الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص إمكانية تسجيل اللاعب بشكل استثنائي.

واستند مسؤولو النادي في ذلك إلى حالات سابقة لعدد من اللاعبين الأرجنتينيين الذين يحملون جوازات سفر أوروبية (إيطالية أو فرنسية)، ونجحوا في الانتقال إلى أوروبا قبل بلوغهم السن القانونية.

ويؤمن ريال مدريد أن إشراك ماستانتونو في البطولة العالمية سيكون له أثر إيجابي كبير على سرعة تأقلمه مع الفريق، لا سيما في ظل التعاقد الذي سيمتد لستة مواسم مقبلة بين الطرفين.