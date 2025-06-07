موعد إعلان الهلال تعاقده مع فيكتور أوسيمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بات نادي الهلال قريبًا جدًا من حسم واحدة من أقوى صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك بالتعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي.

الصحفي ساشا تافوليري كشف عبر حسابه الرسمي أن اللاعب توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الهلال، على أن تتم الصفقة مقابل 35 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت وإضافات مرتبطة بالأداء والبطولات.

أكد تافوليري أن الشروط الشخصية بين أوسيمين وإدارة الهلال قد تم الاتفاق عليها بالكامل، مما يضع الصفقة على مشارف الإعلان الرسمي.

أوضح أيضًا أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم خلال اليومين المقبلين، ما يجعل جماهير الهلال تترقب هذه اللحظة بحماس كبير.

ويُتوقع أن يُشكّل انضمامه دفعة قوية لطموحات الهلال في المنافسات المحلية والآسيوية، وحتى على الصعيد العالمي في مونديال 2025.