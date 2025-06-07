اخبار الخليج / اخبار اليمن

برشلونة سيبيع فيرمين لوبيز في تلك الحالة!

0 نشر
0 تبليغ

  • برشلونة سيبيع فيرمين لوبيز في تلك الحالة! 1/2
  • برشلونة سيبيع فيرمين لوبيز في تلك الحالة! 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر برشلونة سيبيع فيرمين لوبيز في تلك الحالة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فيرمين لوبيز بات أحد الركائز التي يُعوّل عليها المدرب هانز فليك في مشروعه مع برشلونة، ولا توجد نية لدى النادي للتخلي عنه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا لن يفتح الباب أمام بيع فيرمين إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يطلب اللاعب الرحيل بنفسه بحثًا عن دقائق لعب أكثر، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

هذا وقد شارك الإسباني في 46 مباراة الموسم الماضي، سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا