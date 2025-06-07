برشلونة سيبيع فيرمين لوبيز في تلك الحالة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فيرمين لوبيز بات أحد الركائز التي يُعوّل عليها المدرب هانز فليك في مشروعه مع برشلونة، ولا توجد نية لدى النادي للتخلي عنه هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا لن يفتح الباب أمام بيع فيرمين إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن يطلب اللاعب الرحيل بنفسه بحثًا عن دقائق لعب أكثر، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

هذا وقد شارك الإسباني في 46 مباراة الموسم الماضي، سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.