موندو: بعد رافينها.. الدوري السعودي يستهدف لاعبًا جديدًا في برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبدو أن الدوري السعودي يواصل استهداف لاعبي برشلونة، حيث تشير التقارير إلى اهتمامه بعدد من نجوم الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد محاولات سابقة لضم رافينها، الذي رفض عرضًا ضخمًا في صيف 2024، عاد اسمه ليظهر مجددًا ضمن قائمة اهتمامات الأندية السعودية.

كما يُعد فرينكي دي يونج هدفًا محتملًا آخر، خاصة في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة، مما قد يفتح الباب أمام انتقاله في حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا.



بالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير بأن الأندية السعودية تُبدي اهتمامًا بضم لاعبين آخرين من برشلونة، مثل بيدري، الذي تألق في كأس السوبر الإسباني.



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وفي تطور جديد، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أصبح مدافع برشلونة، أندرياس كريستنسن هدفًا محتملًا للأندية السعودية، حيث أبدت اهتمامًا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كريستنسن، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2022 قادمًا من تشيلسي، عانى من إصابات متكررة بالموسم الماضي، مما قلل من مشاركاته مع الفريق.

وبحسب التقرير، فإن برشلونة مستعد لبيع اللاعب، لكن ليس هناك عروض رسمية قد وصلت إلى النادي الكتالوني لدراستها،

وعلى الرغم من ذلك، تشير تقارير أخرى إلى أن كريستنسن لا يرغب في مغادرة برشلونة هذا الصيف، ويفضل البقاء حتى نهاية عقده في 2026 رغم اقتراب بطولة كأس العالم.

