رينارد يجهز المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته مساء يوم الجمعة في معسكره بجدة، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد أستراليا في ختام الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

في إطار التحضيرات، قام المدير الفني هيرفي رينارد بإجراء حصة استرجاعية لجميع اللاعبين في النادي الصحي، بهدف الحفاظ على لياقة الفريق بعد المباراة السابقة.

على صعيد آخر، بدأ اللاعبان مهند آل سعد ومهند الشنقيطي برنامجهما التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، في خطوة تهدف إلى استعادة لياقتهما البدنية بعد الإصابات.

بعد انتهاء الحصة الاسترجاعية، منح رينارد اللاعبين فترة حرة، على أن يعودوا للتجمع مجددًا في المساء في مقر المعسكر.

وفي سياق متصل، يستعد المنتخب لإجراء حصة تدريبية مسائية مغلقة اليوم السبت، والتي ستقام على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة السابعة مساءً.