إصابة ديمبيلي ستفتح الباب أمام يامال للتتويج بالكرة الذهبية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث اللاعب السابق توني مونار عن المنافسة بين لامين يامال وعثمان ديمبيلي على الكرة الذهبية ، مشيرًا إلى أن الباب سيكون مفتوحًا أمام نجم برشلونة للفوز بها في حالة واحدة.

وقال مونار: “إذا غاب ديمبلي عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، قد يفتح ذلك الطريق أمام لامين يامال للفوز بالكرة الذهبية، خاصة إذا تُوّج بلقب دوري الأمم هذا الأسبوع”

الجدير بالذكر أن منتخب فرنسا قد تعرض للإقصاء من البطولة الأوروبية على يد نظيره الإسباني، مما يمنح بطولة مونديال الأندية أهمية كبيرة في سباق الكرة الذهبية بالنسبة لديمبيلي في ظل غياب يامال.