قيمة عرض النصر للتعاقد مع دافيد هانكو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تجري إدارة نادي النصر السعودي مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في فينورد الهولندي من أجل ضم المدافع السلوفاكي دافيد هانكو، البالغ من العمر 27 عامًا.

يهدف النادي إلى توقيع عقد يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2028، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

يُعرف هانكو بقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع وكذلك كظهير أيسر، مما يجعله إضافة قيمة للفريق.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن النصر سيقدم عرضًا ماليًا يصل إلى حوالي 40 مليون يورو، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقد التقى مسؤولو العالمي باللاعب هانكو لمناقشة رؤية النادي وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى إمكانية انضمامه إلى دوري روشن.