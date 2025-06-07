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تفاصيل جديدة في صفقة ماستانتونو

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات المصغر ، الذي سمح به الفيفا، قبل مونديال الأندية، أكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيسمح بإجراء تعاقدات جديدة بدءًا من 3 يوليو المقبل.

وأشار دياز إلى أن صفقة انتقال فرانكو ماستانتونو إلى ريال مدريد من المتوقع أن تُنجز الأسبوع القادم مقابل 45 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، مع إمكانية مشاركة اللاعب الشاب في المونديال.

وأوضح دياز أن الخطط الأولية التي كانت تشير إلى انضمام فرانكو في يناير أو أغسطس 2026 قد تغيرت، وتسارعت الأمور لتلبية احتياجات النادي الملكي في خط وسط الملعب.

ويعتمد انتقال ماستانتونو، الذي لم يتجاوز الـ18 عامًا بعد، على سوابق لاعبين أرجنتينيين يحملون جوازات سفر أوروبية.

وأضاف أن الخطوة التالية تتمثل في خضوع اللاعب للفحص الطبي، بينما يتدرب حاليًا مع منتخب الأرجنتين، مشيرًا إلى أن ريال مدريد تفوق على باريس سان جيرمان بفضل قرار اللاعب وسرعة تحرك النادي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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