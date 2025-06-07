مرشح جديد لرئاسة نادي الاتحاد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد فهد سندي، عضو مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد الربحية، للترشح لرئاسة العميد في الانتخابات المقبلة، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

يحظى سندي بتأييد عدد من الشخصيات الشرفية الاتحادية، مما يعزز فرصه في المنافسة على هذا المنصب الهام، حيث يعتمد نظام الانتخابات على تصويت الجمعية العمومية لاختيار الرئيس الجديد.

تأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه الرئيس الحالي، لؤي مشعبي، عن عدم رغبته في الاستمرار في منصبه بسبب التزامات عملية، رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق بطولتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

إلى جانب سندي، هناك أسماء أخرى مرشحة للسباق الرئاسي، مثل عبدالعزيز الزيد، الذي رفض المنصب، وأنمار الحائلي، الرئيس الأسبق للنادي، الذي يحظى أيضًا بدعم شرفي.

وفي ظل ضيق الوقت المتبقي قبل انطلاق الموسم الجديد، بدأ أحد المرشحين بالفعل في ترتيب أوراقه استعدادًا للانتخابات، مما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى الساحة الاتحادية.