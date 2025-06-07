حسم مستقبل ميتروفيتش مع الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد ممثلو الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، أن اللاعب سيواصل مسيرته مع النادي خلال الموسم المقبل، وذلك خلال تصريحات صحفية.

وأوضح مصدر من وكالة “الهداف الكبير” التي تمثل اللاعب أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رحيل ميتروفيتش غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب ملتزم بالبقاء مع الهلال.

على الرغم من الأنباء التي تحدثت عن اجتماع بين إدارة الهلال وممثلي ميتروفيتش، إذ قيل أن النادي قد يفتح الباب أمام رحيله، إلا أن المصدر أكد أن راتب اللاعب يمثل عائقًا أمام الأندية المهتمة بالتعاقد معه، مثل ميلان الإيطالي وبعض الأندية في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن عقد ميتروفيتش مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ اعتبارًا من يناير القادم، إذا لم تتخذ إدارة الهلال خطوات لتمديد عقده.