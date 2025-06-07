ليفاندوفسكي يرد على الانتقادات! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي أنه لا يرى ضرورة لتبرير قراره بعدم المشاركة مع المنتخب الوطني في الوقت الحالي، مشددًا على أنه أبلغ المدرب بأنه ليس في حالة بدنية أو ذهنية مناسبة للانضمام.

وقال ليفاندوفسكي:”أخبرت المدرب أنني لست في حالة جيدة، شعرت أن الذهاب إلى المعسكر لن يفيدني، قبل فترة قصيرة، بدأت المباراة من على مقاعد البدلاء، ثم شاركت وتعرضت للإصابة، وتساءل البعض لماذا لعبت.”

وأضاف ليفاندوفسكي ردًا على الانتقادات :”لو كنت أستمع فقط للإعلام، لكنت اعتزلت اللعب مع المنتخب منذ زمن بعيد، أنا ألعب من أجل الجماهير وعائلتي، ليس من الضروري أن يوافقني الجميع أو يحبوني، لكن يجب أن يكون هناك احترام.”