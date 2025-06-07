3 عروض أمام لابورت للعودة إلى أوروبا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا لما كشفه الصحفي التركي أكرم كونور، دخل نادي نابولي الإيطالي على خط التفاوض مع وكيل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، في محاولة لإعادته إلى الملاعب الأوروبية بعد فترة قضاها في صفوف النصر السعودي.

ويبدو أن نابولي ليس الوحيد المهتم بخدمات اللاعب السابق لمانشستر سيتي، إذ انضمت كل من أندية مارسيليا الفرنسي، وعملاقي إسطنبول غلطة سراي وفنربخشة إلى سباق التوقيع معه، وقد تقدمت الأندية الثلاثة بالفعل بعروض رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات القادمة.

يأتي هذا الاهتمام الكبير بعدما أظهر لابورت أداءً لافتًا في الدوري السعودي ومنتخب إسبانيا، ما جعل الأندية الأوروبية تسعى لاستعادة خدماته.

في المقابل، يسعى نادي النصر إلى استرداد مبلغ 27 مليون يورو، وهي القيمة التي دفعها لضم اللاعب في صفقة بارزة صيف 2023.