النصر يضع خطة طموحة للموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تتجه إدارة نادي النصر إلى تشكيل لجنة فنية جديدة تهدف إلى تقييم احتياجات الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات الجديدة قبل بدء الموسم المقبل، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وأوضحت أن هذه اللجنة ستتولى مسؤولية تحليل وضع الفريق الحالي وتحديد العناصر المطلوبة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لتعزيز صفوفه.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن الأسماء التي ستشكل هذه اللجنة، وما إذا كان سيتم الاستعانة بأعضاء من اللجنة السابقة التي ضمت ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي، والإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب الفريق، والإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي.

يُذكر أن نادي النصر أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بدوري روشن، كما خرج من النخبة الآسيوية من نصف النهائي، وودع كأس الملك من دور الـ 16، بالإضافة إلى خسارته في نهائي السوبر السعودي.