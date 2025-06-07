كافة الاحتمالات واردة في صفقة نيكو ويليامز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف فابريزيو رومانو أن ناديي أرسنال وتشيلسي يراقبان عن كثب وضع جناح أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، استعدادًا لمحاولة ضمه في الموسم المقبل.

وقال رومانو في تصريحات لشبكة DAZN: “أرسنال وتشيلسي أرادوا التعاقد معه بالفعل في الصيف الماضي، أرتيتا مهووس به، وكلا الناديين يبحثان عن جناح في السوق”.

ورغم هذا الاهتمام المتزايد، أكد رومانو أن اللاعب يشعر بسعادة كبيرة في بيلباو، حيث يواصل النادي محاولاته لتجديد عقده، وحتى الآن، لم يُعطِ نيكو موافقته لأي نادٍ، مما يترك مستقبله مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.