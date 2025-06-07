الهلال يخطو خطوة جادة نحو ضم أوسيمين!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية بأن نادي الهلال قرر زيادة قيمة عرضه المقدم لمهاجم نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، في إطار سعيه للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتم رفع العرض إلى 40 مليون يورو، مع زيادة حصة النادي الإيطالي إلى 70 مليون يورو.

وتشير المعلومات إلى أن إدارة الهلال تنتظر رد أوسيمين ونابولي على هذا العرض الجديد، في وقت كانت فيه المفاوضات قد واجهت بعض التعقيدات بسبب مطالب اللاعب المالية.

في وقت سابق، أكدت تقارير أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، رغم أن الهلال استجاب لمطالب أوسيمين الشخصية، حيث عرض عليه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو بعد اجتماع مع وكيل أعماله في باريس.

تسعى الإدارة الهلالية إلى تعزيز صفوف الفريق بنجوم مميزين، ويعتبر أوسيمين من الأسماء البارزة في سوق الانتقالات، مما يجعل هذه الصفقة محط أنظار الجماهير.