موعد وصول ماستانتونو لريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع ريفر بليت لضم النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو مقابل 46 مليون يورو، على أن ينضم اللاعب إلى الريال في أغسطس المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن ماستانتونو، الذي شارك مؤخرًا لأول مرة مع منتخب الأرجنتين أمام تشيلي، سيكون تحت قيادة تشابي ألونسو بمجرد بلوغه 18 عامًا هذا الصيف.

هذا ويعد فرانكو من أبرز المواهب الهجومية في أمريكا الجنوبية، ويُعوّل عليه الريال الكثير كجزء من مشروعه المستقبلي، خاصة في ظل تألقه اللافت خلال الفترة الماضية ، وهو ما جذب أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه قبل أن يحسم الميرينيغي الصفقة لصالحه.