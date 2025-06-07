شرط الريال لبيع رودريغو! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد فابريزيو رومانو أن وضع البرازيلي رودريغو غوس مع ريال مدريد لا يزال قيد المتابعة خلال سوق الانتقالات الصيفية .

وقال رومانو إن أرسنال يُبدي اهتمامًا حقيقيًا باللاعب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن أي اجتماع رسمي بين الطرفين لم يُعقد حتى الآن، وأضاف أن أندية سعودية لا تزال مهتمة بالتعاقد مع رودريغو، وهو اهتمام يعود إلى صيف 2023.

هذا وقد أوضح رومانو أن الريال منفتح على بيع اللاعب في حال تلقى عرضًا مناسبًا، مشيرًا إلى أن النادي سيُقيّم أي عرض يتراوح بين 90 و100 مليون يورو.