نقطة الخلاف في صفقة كاريراس!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي بنفيكا طلب 48 مليون يورو للموافقة على رحيل الظهير الإسباني ألفارو كاريراس، في حين قدّم ريال مدريد عرضًا رسميًا بقيمة 40 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي الملكي تسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وتحديدًا قبل يوم 10 يونيو، من أجل ضم اللاعب قبل انطلاق بطولة مونديال الأندية.

كاريراس هو أحد أبرز الأسماء التي طلبها تشابي ألونسو كأحد تدعيمات الموسم المقبل، وذلك لحاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي كان أحد نقاط ضعف البلانكو خلال الفترة الماضية.