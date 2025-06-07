يامال مرشح بقوة الآن للكرة الذهبية … ولكن بعد شهر الوضع غير!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة كادينا سير عن حظوظ النجم لامين يامال في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

الصحفي مانويل جابويس قال أولاً التالي:

“في ظل هذه الوتيرة العالية التي يقدمها على مستوى الأداء، لامين هو المرشح الأوفر حظًا”.

“لكن لا يزال هناك أشهر عديدة متبقية لحسم هوية الفائز”.

الصحفي رامون بيسا من جانبه قال التالي:

“ما يعجبني في يامال أنه يرد في الملعب”.

“نعم في الوقت الحالي إنه متقدم قليلاً على بقية المرشحين”.

هي إشارة منهما إلى أن الجائزة لم تُحسم بعد، وخصوصًا لعدم مشاركة نجم برشلونة في كأس العالم للأندية، وبالتالي حظوظ كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ستكون أكبر، وخاصة في حالة التتويج باللقب.