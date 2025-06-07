صدمة في الصراع على الكرة الذهبية …! لامين يامال يسجل رقم صفري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : غالبا وعلى الارجح انحصر التنافس على الكرة الذهبيه بين اربعه اسماء وهي على الحو التالي :

من برشلونة لامين يامال ورافينيا ومن ريال مدريد كليان مبابي ومن الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي ، حيث يعتمد التتويج بالجائزة على بند هام جدا وهو بند الارقام الفرديه الذي كان على النحو التالي للمتنافسين :

١- افضل لاعب في الابطال ديمبيلي

٢- افضل لاعب في الدوري الفرنسي ديمبيلي

٣- هداف الدوري الفرنسي ديمبيلي

٤- هداف باريس في الابطال ديمبيلي

٥- افضل لاعب في الدوري الاسباني رافينها

٦- هداف الدوري الاسباني كليان مبابي

٧- صاحب الحذاء الذهبي كليان مبابي

٨- هداف برشلونة في الدوري ليفاندوفيسكي

٩- هداف دوري الابطال رافينها

لامين يامال غير متواجد نهائيا في اي رقم فردي للمنافسه على الكرة الذهبية