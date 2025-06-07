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شكرا لاهتمامكم بخبر صدمة في الصراع على الكرة الذهبية …! لامين يامال يسجل رقم صفري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : غالبا وعلى الارجح انحصر التنافس على الكرة الذهبيه بين اربعه اسماء وهي على الحو التالي :
من برشلونة لامين يامال ورافينيا ومن ريال مدريد كليان مبابي ومن الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي ، حيث يعتمد التتويج بالجائزة على بند هام جدا وهو بند الارقام الفرديه الذي كان على النحو التالي للمتنافسين :
١- افضل لاعب في الابطال ديمبيلي
٢- افضل لاعب في الدوري الفرنسي ديمبيلي
٣- هداف الدوري الفرنسي ديمبيلي
٤- هداف باريس في الابطال ديمبيلي
٥- افضل لاعب في الدوري الاسباني رافينها
٦- هداف الدوري الاسباني كليان مبابي
٧- صاحب الحذاء الذهبي كليان مبابي
٨- هداف برشلونة في الدوري ليفاندوفيسكي
٩- هداف دوري الابطال رافينها
لامين يامال غير متواجد نهائيا في اي رقم فردي للمنافسه على الكرة الذهبية