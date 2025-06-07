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صدمة في الصراع على الكرة الذهبية …! لامين يامال يسجل رقم صفري

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  • صدمة في الصراع على الكرة الذهبية …! لامين يامال يسجل رقم صفري 1/2
  • صدمة في الصراع على الكرة الذهبية …! لامين يامال يسجل رقم صفري 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : غالبا وعلى الارجح انحصر التنافس على الكرة الذهبيه بين اربعه اسماء وهي على الحو التالي :

من برشلونة لامين يامال ورافينيا ومن ريال مدريد كليان مبابي ومن الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي ، حيث يعتمد التتويج بالجائزة على بند هام جدا وهو بند الارقام الفرديه الذي كان على النحو التالي للمتنافسين :

١- افضل لاعب في الابطال ديمبيلي

٢- افضل لاعب في الدوري الفرنسي ديمبيلي

٣- هداف الدوري الفرنسي ديمبيلي

٤- هداف باريس في الابطال ديمبيلي

٥- افضل لاعب في الدوري الاسباني رافينها

٦- هداف الدوري الاسباني كليان مبابي

٧- صاحب الحذاء الذهبي كليان مبابي

٨- هداف برشلونة في الدوري ليفاندوفيسكي

٩- هداف دوري الابطال رافينها

لامين يامال غير متواجد نهائيا في اي رقم فردي للمنافسه على الكرة الذهبية

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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