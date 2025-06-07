شكرا لاهتمامكم بخبر بعد ضم تريزيجيه.. محمد الشناوي يعلن ترتيب شارة القيادة في الأهلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن علاقته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، موجهًا رسالة إلى الجماهير.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “تريزيجيه هو قائد الفريق بعدي ويليه محمد هاني ثم حسين الشحات”.

وبسؤاله عن مدى إمكانية الاحتراف: “حاليًا، أنا متواجد في النادي، وقد جددت عقدي لمدة سنتين حتى 2027، وإذا تلقيت عرضًا، فالقرار النهائي يعود لمجلس الإدارة، لكن كل تركيزي مع الفريق”.



وبشأن علاقته مع محمود الخطيب: “في معظم الأوقات، عندما يكون معنا في البعثات، يسألني عن أخبار الفريق ويطمئن عليه وعلى تركيزنا، وإذا كان هناك شيء أبلغه به ضمن هذا الإطار”.



وواصل: “الخطيب بالنسبة لي ليس مجرد رئيس نادٍ، بل أب لنا، وفي الأوقات الصعبة، يكون متواجدًا ويحفزنا باستمرار، وجميع اللاعبين يعرفون قيمته، ووجوده معنا شيء كبير، وهو يشاركنا خبراته ونتعلم منه دائمًا”.

وأوضح: “أتمنى التوفيق لأكرم توفيق في المرحلة المقبلة، لقد بذل كل جهده في الفترة الماضية، واستمر معنا حتى آخر مباراة، وهذه هذه سنة الحياة، وكل شخص يعرف مصلحته وظروفه في الاحتراف خارجيًا”.

وأضاف: “عماد النحاس قضى فترة قصيرة مع الفريق، لكنه عمل بكل جهد وتركيز في الفترة الماضية، رغم الضغوط الكبيرة عليه، وعندما تحدثنا، قلت له إننا سنحصد البطولة، وقد فعلنا ذلك”.

وأشار: “محمد رمضان، كلنا كنا نحبه جدًا، كان قريبًا من اللاعبين، والجميع يحترمونه، وكلاعبين، كنا حزينين على رحيله، فهو شخص مخلص، ومحمد شوقي، كنت أتمنى أن يكون متواجدًا معنا في كأس العالم للأندية، تعاملت معه في النادي ومنتخب مصر، وهو شخص (جدع)”.

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وأردف: “جمهور الأهلي بالنسبة لي هو كل شيء، نحن نحصد البطولات ونلعب من أجل إسعادهم، هم معنا في الحلوة والمرة، والأهم أن يكونوا سعداء، ونحن نقدر مجهوداتهم في مؤازرة الفريق، ونتقبل منهم أي نقد أو هتاف سلبي”.

واختتم: “أحيانًا يواجه اللاعبون مشاكل شخصية، على سبيل المثال، طاهر محمد طاهر ظل لمدة أربعة أيام أو أسبوع دون أن يعلم أن والده في المستشفى، ووالده كان يخشى إخباره خوفًا من أن يتأثر نفسيًا، ما قد يؤدي إلى فقدان تركيزه، خاصة أن الجماهير قد تنتقده، وكان طاهر خلال تلك الفترة يتعرض بالفعل لنقد من جماهير الأهلي”.

