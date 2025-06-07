شكرا لاهتمامكم بخبر محمد الشناوي: مواجهة إنتر ميامي منحة من الله.. وساهمت في هدف وسام أبو علي أمام فاركو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، تفاصيل استبداله بـ مصطفى شوبير أثناء مباراة الختام أمام فاركو بالدوري المصري، معلقًا على رحيل الثلاثي عمرو السولية وعلي معلول ورامي ربيعة.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “عندما تعرض حارس مرمى فاركو للطرد، شعرت بنسبة 90% أن الكرة ستتحول إلى هدف”.

وأردف: “قلت لـ وسام أبو علي (سدد الكرة في زاوية حارس المرمى)، كما قلت لعماد النحاس إنني أشعر بحماس شديد وطلبت منه إجراء تبديل لإشراك مصطفى شوبير، وفي الوقت ذاته إعطاء فرصة للراحة”.



واستطرد: “عندما أدخل الأهلي أنسى أي مشاكل أو أي شيء تمامًا وأضعه جانبًا، لأن هذا عملي، وأقول للاعبين (لدينا 70 مليون مشجع يدعمون الفريق، ركزوا فقط على الملعب، فهذا هو المعيار الأساسي لكم)”.



وأوضح: “حاليًا لدينا جهاز فني جديد، ونعمل معهم بشكل جيد، ونستعد لمباراة باتشوكا الودية، وسنجلس مع اللاعبين للحديث عن البطولة، بهدف تخطي الدور المقبل والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للأندية”.

وواصل: “منحة كبيرة من الله أن نلعب مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي، سنتحدث مع اللاعبين لتحفيزهم على الوصول إلى أقصى مرحلة ممكنة في كأس العالم للأندية”.

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وزاد: “رحيل السولية ومعلول وربيعة أمر مؤلم بالنسبة لي، لكن هذه سنة الحياة، ومعلول والسولية هما الأقرب إليّ، ورامي ربيعة لاعب كبير، غيابهم عني يُعد خسارة كبيرة جدًا”.

وأشار: “علي معلول لاعب عظيم وصاحب تاريخ، حقق العديد من البطولات مع النادي ولم يقصر في بذل الجهد داخل الملعب، ومعلول تونسي، لكن بالنسبة لي هو مصري، كان يحب النادي كثيرًا وكان يرغب في الاستمرار، لكن هذه سنة الحياة، وأتمنى له التوفيق وأن يكون إضافة لأي نادٍ ينضم إليه”.

وتابع: “أشكر عمرو السولية على الفترة الماضية، فقد كان محترفًا للغاية، ولم يتسبب في أي مشكلة خلال مسيرته مع النادي، والجميع يقدرونه، لم نسمع منه أي شكوى، وكان مثالًا للاحترافية، ورامي ربيعة كذلك، كان معي في الفريق، لكنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن النادي ولم يتوصل إلى اتفاق مع الأهلي”.

وأضاف: “أقول لعلي معلول كنت وفيًا للنادي الأهلي، وعمرو السولية (المخلص، الجدع، المحترم، والكل يحبه) ورامي ربيعة (عمل الكثير للنادي وحصد بطولات عديدة) أتمنى له التوفيق في ناديه الجديد”.

واختتم: “ميشيل يانكون، قضينا معًا 6 سنوات، وبالنسبة لي هو بمثابة أخ كبير، وتعلمت منه الكثير واكتسبت خبرات كبيرة، أتمنى له كل التوفيق”.

