مدرب إسبانيا … نجاحه يُسكت ألسنة المنتقدين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث النقاد عبر إذاعة كادينا سير عن النجاحات التي يواصل المدرب لويس دي لا فوينتي تحقيقها مع منتخب إسبانيا.

الصحفي خافيير هيرايز قال أولاً التالي:

“يعتقد الكثيرون في الجهاز الفني الحالي للمنتخب الإسباني أن وسائل الإعلام لم تثق بهم منذ البداية”.

“لذلك دي لا فوينتي حريص دائمًا على الانتقام بشدة من المنتقدين”.

الصحفي خواكين ماروتو من جانبه قال التالي:

“لم يحقق أي منتخب في تاريخ الفيفا نفس البداية الرائعة التي حققها لويس مع إسبانيا”.