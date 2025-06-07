زانيتي أراد التعاقد مع ماستانتونو في الإنتر… ولكن!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، عن اهتمام ناديه بالتعاقد مع موهبة ريفر بليت فرانكو ماستانتونو، مؤكدًا: “من لا يحب ماستانتونو؟ لكن أكرر، إنه مكلف للغاية”.

ورغم محاولات الإنتر، حسم ريال مدريد الصفقة مستفيدًا من رغبة اللاعب الشخصية وبدفع الشرط الجزائي البالغ 45 مليون يورو.

اللاعب سيبقى مع ريفر بليت حتى نهاية كأس العالم للأندية، حيث يواجه إنتر ميلان في مواجهة مرتقبة.

زانيتي أضاف: “ماستانتونو يملك شخصية لاعب خاض عشر سنوات في السيري آ، رغم أنه لا يزال في السابعة عشرة”.