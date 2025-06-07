الزمالك أم بيراميدز؟.. محمد الشناوي يحدد منافس الأهلي الحقيقي بعد التتويج بالدوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة بـ الأهلي، على الفوز بلقب الدوري المصري رغم صعوبة المنافسة مع بيراميدز، موضحًا موقف الزمالك من التنافس بالفترة المقبلة.

وقال محمد الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون سبورت”: “الدوري الأخير ودوري 2019 كانا الأصعب في مسيرتي مع الأهلي، شهدت البطولة أحداثًا كثيرة، وكان هدفنا حصد اللقب هذا الموسم”.

وأكمل: “كان حديث اللاعبين مع بعضهم يتركز على بذل كل ما لدينا في آخر 6 مباريات، وتعرضنا لضغوط كبيرة من الإعلام والجماهير، ولكننا نجحنا في النهاية بحصد اللقب”.



وأردف: “في أي بطولة نشارك فيها، يكون هدفنا حصد اللقب، ونبذل كل ما في وسعنا، وتعاملنا مع آخر 6 مباريات وكأنها كؤوس، دون النظر إلى أي فريق آخر، ونجحنا بفضل الله، ولم يضع تعبنا هباءً”.



وبسؤاله عن مباراة بيراميدز: “كان من المهم ألا نخسر المباراة، ونجحنا في التعادل مع بيراميدز، والمباراة الوحيدة التي لم تكتمل كانت مباراة الانسحاب أمام الزمالك، وفي آخر 6 مباريات، ركزنا على تسجيل أهداف كثيرة وتفادي التساوي مع بيراميدز”.

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وعن من هو المنافس التقليدي، بيراميدز أم الزمالك؟، أردف: “منذ بداية الدوري، المنافس التقليدي هو الزمالك، لكن في هذا الدوري الذي سار بشكل جيد لبيراميدز، كان منافسًا قويًا، ولكن المنافس الأساسي والحقيقي يظل الزمالك، والأبيض هو المنافس الأساسي لنا منذ بداية الدوري، ولكن بعد تراجعهم قليلًا، أصبح بيراميدز المنافس الرئيسي لنا في الدوري”.

وبشأن أصعب مباراتين في الدوري، أوضح: “بالنسبة لي، مباراة المصري كانت صعبة لأننا استقبلنا هدفًا مبكرًا، وهذا يُحسب للاعبين والجهاز الفني لتعويضه، ومباراة سيراميكا كليوباترا كانت صعبة بسبب سوء أرضية ملعب المقاولون”.

وواصل: “قلت لياسر إبراهيم بعد مباراة البنك الأهلي إن هذا الدوري هو دوري ياسر إبراهيم، وقد عوضه الله بعد مباراة صن داونز”.

واختتم: “كنت أتمنى إسعاد الجماهير بالثالثة على التوالي وحصد دوري أبطال إفريقيا، وكان أول نادي في إفريقيا يفعلها، وكنت أريد أن نصل لنهائي إفريقيا، وصن داونز لم يكن في أفضل حالاته وكانت أقل نسخة لهم”.

