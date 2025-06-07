من ألم ديمبيلي يولد أمل يامال: سباق الكرة الذهبية يشتعل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (تقرير من SPORT)

تعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي لإصابة عضلية في الفخذ خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بخسارة قاسية لفرنسا بنتيجة 5-1، سجل فيها لامين يامال هدفين وتألق بشكل لافت.

هذه الإصابة قد تُقصي نجم باريس سان جيرمان عن بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، ما يضع فرصه في المنافسة على الكرة الذهبية في مهب الريح.

قبل أيام فقط، كانت كفة ديمبيلي الأرجح بفضل تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس، إلى جانب الدوري والكأس المحليين.

وكان يُعوّل كثيراً على كأس العالم للأندية لتعزيز حظوظه، خصوصاً في ظل غياب لامين يامال عن البطولة.

لكن إصابته واحتمال غيابه لأسابيع قد تجعل موسمه ينتهي قبل الأوان.

في المقابل، لامين يامال يتقدم بثبات، بعد أن قاد برشلونة لتحقيق الدوري الإسباني وكأس الملك، ها هو يتألق مع منتخب إسبانيا ويقوده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث سيواجه البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.

موسم مبهر لنجم لم يتجاوز 18 عاماً بعد، وقد يكون على أعتاب دخول التاريخ من أوسع أبوابه.

سيكون الحسم في باريس، يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، حيث تُسلم مجلة فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية.

هل يتمكن ديمبيلي من العودة وخطف الجائزة؟ أم يشهد العالم تتويج أصغر لاعب في التاريخ بها؟