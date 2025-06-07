محمد عواد يكشف اتفاقه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، عن دوره في التتويج بكأس مصر مساء الخميس الماضي على حساب بيراميدز، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

كان الوقت الأصلي من المباراة النهائية قد انتهى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي لم تأتِ بجديد.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 8/7، ليتوج بكأس مصر أمام بيراميدز.



وشهدت المباراة دخول محمد عواد كبديل، قبل انتهاء الشوط الإضافي الثاني، بدلًا من زميله محمد صبحي.



وقال محمد عواد، في تصريحات عبر برنامج “زملكاوي” في قناة “الزمالك”: “اتفقنا قبل المباراة إنه في حال الوصول إلى ركلات الترجيح، سيكون هذا دوري وسأشارك”.

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وأضاف: “لقد تحدثت مع شيكابالا بشأن الأمر نفسه وأننا سنصل إلى ركلات الترجيح، كان لدي شعور بأننا سنحقق البطولة من خلالها”.

وواصل: “كلنا عائلة واحدة ونخدم الزمالك، محمد صبحي قدم مباراة جيدة، نشكر جماهيرنا على المساندة، دائمًا في ظهرنا، هم كلمة السر في أي مباراة فيها ضربات ترجيح، دائمًا هتافهم ودعمهم لي يعطيني دفعة كبيرة، وأشكرهم على مساندتهم في أصعب الظروف”.

واختتم: “كانت مباراة مهمة جدًا وستفرق معنا في الموسم المقبل، كان يهمنا الجماهير تدخل العيد وهي سعيدة، أتمنى الموسم الجديد نحقق طموحاتهم ويكون أفضل”.

