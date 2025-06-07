مواعيد مباريات اليوم السبت 7 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحلّ منتخب إنجلتراً ضيفاً على أندورا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، في أبرز مباريات اليوم السبت 7 يونيو 2025.

ويتطلع منتخب الأسود الثلاثة بقيادة المدرب توماس توخيل إلى مواصلة الانطلاقة القوية في تصفيات المونديال بعد الفوز على ألبانيا 2-0 وليتوانيا 3-0.

وتستضيف فنلندا منتخب هولندا، فيما تلتقي النمسا مع رومانيا في مباريات أخرى مهمة من التصفيات.

كما تُلعب عدد من المباريات الدولية الودية اليوم الأحد، أبرزها أميركا ضد تركيا.

تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026:

البوسنة – سان مارينو (16:00 بتوقيت السعودية ومصر)

أندورا – إنجلترا (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

مالطا – ليتوانيا (19:00 بتوقيت السعودية ومصر)

النمسا – رومانيا (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

فنلندا – هولندا (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

ألبانيا – صربيا (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

مباريات ودية:

الدنمارك – أيرلندا الشمالية (20:00 بتوقيت السعودية ومصر)

اليونان – سلوفاكيا (21:45 بتوقيت السعودية ومصر)

أميركا – تركيا (22:30 بتوقيت السعودية ومصر)

كندا – أوكرانيا (22:30 بتوقيت السعودية ومصر)

المكسيك – سويسرا (22:30 بتوقيت السعودية ومصر)