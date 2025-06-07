سبب عدم اهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع خوان غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- رغم تألق خوان غارسيا كأحد أفضل حراس المرمى في إسبانيا واهتمام برشلونة بخدماته، قرر ريال مدريد عدم التدخل في صفقة انتقاله.

ويأتي هذا القرار بعد تجديد أندري لونين عقده مع النادي حتى منتصف عام 2030، مما يعزز ثقة الإدارة في مستقبل الحراسة داخل الفريق.

الحارس الأساسي تيبو كورتوا أيضًا في صلب خطة ريال مدريد، حيث تدرس الإدارة تجديد عقده بناءً على تعافيه من الإصابة وأدائه في الموسم القادم.

في المقابل، يراقب ريال مدريد عن كثب وضع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما مع باريس سان جيرمان، خصوصًا بعد فشل محاولات تمديد عقده.

ويعد التعاقد مع دوناروما خيارًا محتملاً للنادي في حال توفره كصفقة حرة في صيف 2026، مما يتماشى مع سياسة ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين كبار بلا مقابل مالي.