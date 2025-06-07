لامين يامال يخطف أنظار الصحف العالمية بعد تألقه أمام فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تحوّل النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، إلى حديث الصحافة العالمية بعد أدائه المذهل في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا، حيث قاد منتخب “لاروخا” لفوز تاريخي بنتيجة 5-4، في مباراة وصفها الجميع بـ”الجنونية”.

في فرنسا، اعترفت الصحف الكبرى كـ ليكيب ولو باريزيان ولو فيغارو بتفوّق يامال على نجمهم عثمان ديمبيلي، وذهبت إلى حد وصفه بـ”العبقري الذي جعل رؤوس وأرجل الزُرق ترتعش”، وأكدت أنه يتفوّق بموهبته على الجميع رغم عمره الصغير (17 عامًا).

أما على المستوى الدولي، فقد أجمع الإعلام في إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، والبرتغال على أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب لهذا الفتى المعجزة.

ذا غارديان كتبت: “لامين يامال أذهل العالم”، بينما علّقت لاجازيتا الإيطالية: “إسبانيا أصبحت ملكه”.

أساطير اللعبة لم يصمتوا بدورهم، حيث قال بيب غوارديولا إن “فهمه للعبة مدهش”، وصرّح ريو فرديناند أن ما فعله يامال لم يحققه لا ميسي ولا رونالدو في نفس السن، ماركوس راشفورد وصفه بـ”الملك الشاب”، وتيري هنري تبادل قميصه معه نزولًا عند رغبة ابنه.

زملاؤه ومدربه في المنتخب الإسباني لم يبخلوا بالإشادة، حيث أكد المدرب لويس دي لا فوينتي أنه سيمنحه صوته في تصويت الكرة الذهبية، بينما وصفه ميكيل ميرينو بأنه “الأفضل حاليًا بلا منازع”.

الفتى الذهبي لا يريد التوقف هنا، بل يطمح لقيادة إسبانيا نحو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال في النهائي المنتظر، ليختم عاماً استثنائياً بلقب دولي كبير، ويمهّد الطريق نحو الكرة الذهبية عن جدارة.