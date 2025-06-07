دونجا: تحملنا ضغوطًا هائلة لإسعاد جماهير الزمالك.. ونستهدف اللقب الثالث

عدن - ياسمين عبد العظيم - عبّر نبيل عماد “دونجا”، لاعب وسط فريق الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالتتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق واجه ضغوطًا هائلة خلال الموسم.

وتلاقى الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، حيث فاز الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ونفذ شيكابالا ركلة الترجيح التي منحت الفوز للأبيض.

وقال نبيل عماد دونجا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “الزمالك”: “أنا واحد من الناس الذين تعرضوا لضغوط وحملات كبيرة جدًا، وجميعنا تحملنا هذه الضغوط لأن الزمالك كان يمر بظروف صعبة”.



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وأكمل: “أحمد الله على الفوز، وأشكر زملائي اللاعبين الذين لم يبخلوا بذرة عرق حتى الدقيقة الأخيرة، وأشكر جماهير الزمالك التي دائمًا تدعمنا”.

واختتم: “الجماهير تريد أن تفرح، ولا نريد أن نصدر لهم المشاكل، وكل ما كان يشغل تفكيرنا هو إسعاد الجمهور، وحصدنا هذا الموسم بطولتين: السوبر الإفريقي وكأس مصر، وما زال أمامنا السوبر المصري”.

