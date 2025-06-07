نجم الكاستيا مهدد بالرحيل عن الريال… و3 أندية من الليغا تنتظره

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يقترب فيكتور مونوز، أحد أبرز مواهب فريق كاستيا، من مغادرة ريال مدريد هذا الصيف بعد الأداء المخيب في الكلاسيكو الأخير.

اللاعب الشاب الذي يواجه صعوبة في حجز مكانه في الفريق الأول، بات محل متابعة مكثفة من أندية ألافيس، رايو فاليكانو وخيتافي، التي تسعى لضمه على سبيل الإعارة لمنحه فرصة اللعب والتطور في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ريال مدريد لا يغلق الباب أمامه، لكنه يرى أن تجربة الإعارة ستكون خطوة مهمة لنمو اللاعب.

القرار النهائي لم يتخذ بعد، لكن فرص رحيل فيكتور تبدو واردة بقوة، وسط رغبة النادي في ضمان حصوله على دقائق لعب كافية، مع متابعة مستمرة لمسيرته داخل إسبانيا.