شكرا لاهتمامكم بخبر حمدي فتحي: فخور بالعودة إلى الأهلي والمشاركة في المونديال.. وشعوري لا يوصف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بالانضمام مجددًا لصفوف الفريق والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، مؤكدًا أن شعوره لا يوصف بعد العودة من جديد إلى زملائه والمشاركة في حدث عالمي يمثل الكثير لكل لاعب.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ، ويتواجد الأهلي كممثل للكرة المصرية.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.



وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للأهلي: “أشعر بسعادة وفخر كبير لوجودي مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة أن هذه النسخة تُقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة عدد أكبر من الأندية والنجوم حول العالم، ما يمنح البطولة أهمية استثنائية”.



وأكمل: “قرار انضمامي للفريق في هذه البطولة جاء بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وهو ما أقدّره كثيرًا، وأشعر بالامتنان على ثقته ودعمه، ومشاركتي في البطولة هي مسئولية كبيرة وشرف كبير في نفس الوقت، وأسعى لتقديم كل ما أملك من أجل الفريق”.

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وأردف: “رغم غيابي عن الفريق لفترة، إلا أنني لم أشعر بالغربة على الإطلاق، الأجواء بين اللاعبين أكثر من رائعة، تجمعنا علاقة قوية تسودها المحبة والاحترام، وسعيد للغاية بوجودي وسط هذه المجموعة، وأشعر بأنني لم أغب أبدًا”.

واستطرد: “أتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق، وكلنا لدينا نفس الهدف، وهو أن نُقدم بطولة تليق باسم الأهلي، ونتجاوز دور المجموعات ونذهب بعيدًا في البطولة، بإذن الله”.

وتابع: “الجميع داخل المعسكر على درجة عالية من التركيز، والاستعدادات تسير بشكل مميز، واللاعبون يدركون حجم التحدي، ولديهم العزيمة والإصرار على تمثيل النادي بالشكل اللائق”

وعن الدعم الجماهيري، أوضح: “أعلم أن جماهير الأهلي دائمًا في ظهر الفريق، وأقول لهم إن الفريق يضم مجموعة محترفة قادرة على منافسة أكبر الفرق الأوروبية، ونتمنى أن يكون حضورهم قويًّا في المباراة الافتتاحية، وأن نشعر بدعمهم من المدرجات”.

وأتم: “نعد جماهيرنا بأن نبذل أقصى ما لدينا من أجل تحقيق نتائج إيجابية، وأثق تمامًا أن الأهلي قادر على المنافسة أمام أي فريق، ولدينا الطموح والإمكانيات التي تؤهلنا لذلك”.

