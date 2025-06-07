تشيزني الوحيد الذي تجاوز الحدود في نظام فليك الصارم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: منذ تولي هانز فليك تدريب الفريق، فرض المدرب الألماني نظامًا صارمًا يعتمد على قياس الوزن اليومي لجميع اللاعبين قبل بدء التدريبات، تحت إشراف المعدة البدنية ميلوس مايو، التي ترسل تقارير مفصلة لفليك بشكل يومي.

لاقى النظام الجديد التزامًا شبه كامل من اللاعبين، حتى خلال عطلة أعياد الميلاد، حيث عادةً ما تحدث بعض التجاوزات.

أظهر اللاعبون احترافية عالية، باستثناء حالة واحدة تمثلت في الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، الذي وصل في بداية أكتوبر بزيادة وزن بلغت نحو ستة كيلوغرامات.

لكن هذه الزيادة كانت مبررة، حيث كان قد أعلن اعتزاله مؤقتًا في الصيف وقضى ثلاثة أشهر في راحة تامة بمدينة ماربيا.

احتاج تشيزني ثلاثة أشهر أخرى لاستعادة لياقته ووزنه المثالي، وشارك لأول مرة أساسياً في الثالث من يناير أمام باربسترو.

ومنذ ذلك الحين، التزم تمامًا بالمعايير، مع الأخذ في الاعتبار أن حراس المرمى يُمنحون هامشًا أوسع من اللاعبين الآخرين.

وفي المقابل، يبرز مثال نقيض تمامًا في زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يُعرف بدقته الشديدة في مراقبة حالته البدنية، لدرجة أنه في بعض الأحيان يصل إلى التدريبات بوزنه المسجّل مسبقًا من منزله، مما يعكس مدى التزامه بالتفاصيل.