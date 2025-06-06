برشلونة يرد على عرض تشيلسي التبادلي لضم فيرمين لوبيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة رد على عرض مطروح من جانب تشيلسي من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق فيرمين لوبيز.

وشارك فيرمين لوبيز في 46 مباراة في مختلف المسابقات رفقة برشلونة، وسجل 8 أهداف وصنع 10.

وذكرت تقارير قبل يومين أن تشيلسي لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات فيرمين لوبيز هذا الصيف، حيث تقدم بعرض قيمته 70 مليون يورو.



وحسبما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن عرض تشيلسي يتضمن إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة من أجل ضم فيرمين لوبيز.



وأفادت أن العرض تضمن إدراج لاعب تشيلسي كريستوفر نكونكو في الصفقة، مقابل انتقال فيرمين لوبيز إلى “ستامفورد بريدج” حيث يحظى بشعبية كبيرة لدى المدرب إنزو ماريسكا.

وأشارت إلى أنه بالرغم من رغبة برشلونة في جمع أموال من أجل تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة، إلا إنه رفض عرض تشيلسي بشكل قاطع.

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وأكدت أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والمدرب هانز فليك، رفضا بشكل قاطع عرض تشيلسي التبادلي لضم لوبيز في الصيف.

ورغم المنافسة التي يواجهها فيرمين لوبيز في خط الوسط الهجومي، مع وجود داني أولمو وجافي، فإنه يحظى باهتمام هانز فليك.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن برشلونة لن يفتح باب الرحيل أمام فيرمين لوبيز إلا إذا طلب الأخير بنفسه من النادي المغادرة من أجل البحث عن المزيد من وقت اللعب.

ومع إقامة كأس العالم في صيف 2026، مع طموح فيرمين لوبيز للتواجد رفقة منتخب إسبانيا في البطولة حال تأهلهم، فإنه يتبقى أن نرى ما إذا كان اللاعب سيفضل البحث عن فرصة لعب في نادِ آخر أم سيقبل بالمنافسة مع زملائه.

