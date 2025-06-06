شكرا لاهتمامكم بخبر تيباس يفاضل بين يامال وفينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، يجب أن تكون بين لامين يامال لاعب نادي برشلونة أو فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد .

وبسؤاله عن سبب اختيار فينيسيوس، رد قائلا: “لم يُقدّم موسم خارق لكن لا يجب أن ننسى أنه في البداية كان جيداً جداً، الفوز بالكرة الذهبية يُقيّم على أساس الموسم الكامل”.

وأضاف تيباس في تصريحات لصحيفة “ماركا” اليوم الجمعة: “لا يزال أمام النجم البرازيلي بعض المباريات الدولية وكأس العالم للأندية 2025، وهذان اللاعبان يلعبان في الدوري الإسباني”.

وتابع حديثه: “عندما يُقال إن الليجا لا تُجري تعاقدات، ما أقوله أنا هو أن ما لا يجب فعله هو التبذير، هذا يُثبت أنه عندما تثق في اللاعبين الشباب، وفي حالة برشلونة لدينا مثال كاسادو و كوبارسي ولامين يامال”.

وتطرق للحديث عن وضع برشلونة المالي، موضحًا أن النادي يعرف ما عليه أن يفعله، ولن أكشف المزيد من التفاصيل، إنهم يعرفون، يعرفون الطريق، وهم على دراية تامة بالقوانين.

واستطرد: “آمل أن يقوم برشلونة بما يجب، وألّا يتركوا الأمور معلّقة حتى اليوم الأخير كما حدث في نهاية الموسم، حيث لم تكن أموراً سارة بالنسبة لنا”.