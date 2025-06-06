برشلونة يرفض عرض تشيلسي – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي تشيلسي الإنجليزي تقدم بعرض إلى برشلونة لإجراء صفقة تبادلية، تقضي بانتقال النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى البلوغرانا مقابل الحصول على خدمات فيرمين لوبيز.

وبحسب التقرير، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا رفضت العرض بشكل قاطع، وهو ما جاء متماشيًا مع موقف المدرب هانزي فليك، الذي يتمسك ببقاء فيرمين ضمن مشروعه الرياضي الموسم المقبل، ويعتبره من القطع الأساسية في تشكيلته.