عروض خرافية وتجاهل.. زيزو يعلن كواليس الشد والجذب مع إدارة الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد، تفاصيل العروض التي تلقاها أثناء تواجده في صفوف الزمالك، مقابل أموال ضخمة.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الجمعة عن إتمام التعاقد مع أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر2”: “الحكاية تمتد لخمس سنوات تقريبًا، حتى شهر أغسطس أو سبتمبر من عام 2023، حين بدأت الأحداث، ومنذ يناير 2024، وعلى مدار خمس أو ست سنوات قضيتها في نادي الزمالك، لم أتسبب يومًا في أي مشكلة مع أحد، وكنت دائمًا أعمل بإخلاص وفي صمت”.



وأكمل: “لكن البعض يراني في الملعب ويتساءل (ماذا يفعل؟) حتى جاء شهر يناير 2024، وبدأت الأحداث تتصاعد معي، وفي السنة ونصف الأخيرة من عقدي، بدأت المشاكل تظهر”.



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وأردف: “في يناير 2024، كنا نشارك في بطولة إفريقيا، وتلقيت عرضًا كبيرًا من الشباب السعودي، بلغت قيمته بين 6 إلى 7 ملايين دولار، وتركت الناس تتحدث لمدة عام كامل، ولم أظهر لتحسين صورتي، بل لأدافع عن 6 سنوات من العمل الجاد وحبي الحقيقي لنادي الزمالك، لا ينبغي اختصار ما حدث خلال هذه السنوات في لقطة واحدة”.

وواصل زيزو: “قبل ثلاث سنوات، كنت لاعبًا حرًا وجددت عقدي مع الزمالك، رغم أنني كنت أملك شرطًا جزائيًا بقيمة 30 مليون جنيه، وكان بإمكاني الرحيل”.

وأضاف: “تلقيت عرضًا من الريان القطري بقيمة 5 ملايين دولار، وكان أمير مرتضى منصور موجودًا في النادي، ولم يكن هناك أحد آخر يدير الأمور، ولو كنت أرغب في الرحيل، لفعلت ذلك مبكرًا”.

وأوضح: “عرض الشباب وصل إلى 6 ملايين دولار، مع مكافأة إضافية تمثل 10% من عقد رعاية النادي، الذي كان يتراوح بين 80 إلى 90 مليون ريال سعودي، وكان من المفترض أن يحصل الزمالك على 10% من قيمة هذا العقد، وظللنا لمدة شهر في مفاوضات مكثفة، لكن في النهاية تم رفضه”.

وزاد: “لم يصدر أي رد فعل من جانب الزمالك تجاهي بعد رفض عرض الشباب السعودي، وقلت للكابتن حسين لبيب (إذا لم تتمكنوا من بيعي، جددوا عقدي مع الزمالك)”.

واختتم: “حتى أغسطس 2024، لم يتحدث معي أحد، فزنا ببطولة الكونفدرالية، ثم ذهبت إلى الأولمبياد وعدت وبعد ذلك تلقيت عرضًا من نادي نيوم السعودي، وكان بقيمة 6.5 مليون دولار”.

