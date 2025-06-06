شكرا لاهتمامكم بخبر توتنهام يعلن إقالة بوستيكوجلو رسمًيا رغم الفوز باليوروبا ليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، إقالة مدربه أنجي بوستيكوجلو، رغم الفوز ببطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” على حساب نادي مانشستر يونايتد.

وأوضح نادي توتنهام في بيانه، أن مجلس الإدارة بالإجماع خلص إلى أن التغيير يصب في مصلحة النادي، وذلك بعد بداية إيجابية في موسم 2023/2024 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حصد الفريق 78 نقطة من آخر 66 مباراة في الدوري.

وأكد أن الفريق حصل على أسوء نتيجة له في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، موضحًا أنه في بعض الأحيان، كانت هناك ظروف قاهرة، ثم قرار بإعطاء الأولوية لمسيرتنا الأوروبية.

وأشار إلى أن الفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم يُعد من أعظم لحظات النادي، لكن لا يمكننا أن نبني قرارنا على مشاعر مرتبطة بهذا الانتصار، موضحًا أنه من الضروري أن نكون قادرين على المنافسة على جبهات متعددة.

ويؤمن نادي توتنهام بأن تغيير النهج سيمنحه أقوى فرصة للموسم المقبل وما بعده، كان هذا من أصعب القرارات التي اضطررنا لاتخاذها، ولم يكن قرارًا اتخذناه باستخفاف، ولا قرارًا تسرعنا في اتخاذه، لقد اتخذنا ما نعتقد أنه القرار الصحيح الذي يمنحنا أفضل فرصة للنجاح في المستقبل، وليس القرار السهل.

وأضاف النادي: “لدينا فريق شاب موهوب، وقد منحنا أنجي منصةً رائعةً للبناء عليها. نود أن نعرب عن امتناننا له، نتمنى له التوفيق في المستقبل، وسيتم الإعلان عن خبر تعيين مدرب جديد في الوقت المناسب”.