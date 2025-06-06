شكرا لاهتمامكم بخبر ريال مدريد يحدد طلباته لبيع رودريجو بعد اهتمام آرسنال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- يحيط الغموض بشأن مستقبل البرازيلي رودريجو لاعب نادي ريال مدريد ، مع النادي الملكي، في الموسم المُقبل، وذلك بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة تحت قيادة المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

ووجد المهاجم البرازيلي دعمًا غير متوقع من المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي أعرب عن ثقته به في أول مؤتمر صحفي له، الأمر الذي يعني إمكانية استمراره، لكن المقربون منه لا يستبعدوا أي سيناريو، في ظل وجود اهتمام من جانب نادي آرسنال وباير ليفركزن الألماني.

وقد ينهي المهاجم البرازيلي مسيرته مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، لكن القرار النهائي يعود إليه وحده، إذ من المقرر عقد اجتماع بين اللاعب وتشابي ألونسو لتحديد مستقبله.

ويتوقف مستقبل رودريجو على بطولة كأس العالم للأندية 2025 ومشاركته فيها، على الرغم من أن عدة فرق تراقب عن كثب إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي للموسم المقبل.

ويبدو أن ريال مدريد مستعد تمامًا للتخلي عن رودريجو، وحدد طلباته للموافقة على بيعه، وقيمه النادي بحوالي 80 مليون يورو، وقد يحصل على حوالي 100 مليون يورو لبيعه نهائيًا، حسبما ذكر موقع “برنابيو ديجتال”.