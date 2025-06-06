اتفرج بالصورة هيرنانديز يشهد على علو كعب لامين يامال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز لموقف حرج في مباراة فرنسا و اسبانيا لحساب الدور قبل النهائي لدوري الامم الاوروبية .

المباراة عرفت فوز اسبانيا مع تألق لافت لنجمها لامين يامال ، تألقا يشهد عليه هيرنانديز احد افضل اللاعبين في مركز الظهير .

يامال استخدم مهاراته في مراوغة هيرنانديز بطريقة رائعة تعكس علو كعبه حيث لم يجد المدافع الفرنسي وسيلة سوى مسكه من القميص لقطع طريقه نحو مرمى الحارس ماينان مفضلا الحصول على بطاقة صفراء بدلا من تلقي هدفا سادسا .

لاعب برشلونة كان في طريقه لتجاوز هيرنانديز بسهولة و كأنه في حصة تدريبية مع لاعب مجسم و ليس امام لاعب في احد افضل المنتخبات العالمية .