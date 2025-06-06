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هتافات عنصرية اسبانية ضد لاعبي فرنسا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان هتافات عنصرية اسبانية ضد لاعبي المنتخب الفرنسي سمعت عند مدخل ملعب مرسيدس في مدينة شتوتجارت قبل المباراة بين لاروخا و الديوك امس الخميس في الدور قبل النهائي لدوري الامم الاوروبية .

الهتافات العنصرية الاسبانية استهدفت لاعبي منتخب فرنسا اصحاب البشرة السمراء من الاصول الافريقية حيث سمعت كلمة نيجيريا و الكمرون و غيرها من البلدان الافريقية التي ينتمي اليها عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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