هتافات عنصرية اسبانية ضد لاعبي فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان هتافات عنصرية اسبانية ضد لاعبي المنتخب الفرنسي سمعت عند مدخل ملعب مرسيدس في مدينة شتوتجارت قبل المباراة بين لاروخا و الديوك امس الخميس في الدور قبل النهائي لدوري الامم الاوروبية .

الهتافات العنصرية الاسبانية استهدفت لاعبي منتخب فرنسا اصحاب البشرة السمراء من الاصول الافريقية حيث سمعت كلمة نيجيريا و الكمرون و غيرها من البلدان الافريقية التي ينتمي اليها عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي .