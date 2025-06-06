أبرز الأسماء المرشحة لخلافة بوستيكوجلو في توتنهام

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحاول إدارة توتنهام البحث سريعًا عن مدرب جديد يتولى تدريب الفريق خلفًا للمُقال أنجي بوستيكوجلو.

وكان السبيرز قد أعلنوا اليوم عن انتهاء رحلة بوستيكوجلو معهم بعد قضائه موسمين مع الفريق، وذلك على الرغم من تحقيقه إنجازًا كبيرًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وهناك بالفعل بعض الأسماء المرشحة للمهمة والتي أشارت لها صحيفة ذا صن، حيث يتقدم ماركو سيلفا، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد الترشيحات.