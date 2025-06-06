شكرا لاهتمامكم بخبر خطوة هامة من النصر بشأن التعاقدات تحضيرًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- اتخذت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة عبدالله الماجد، قرارًا هامًا بشأن التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تحضيرًا للموسم الجديد.

ومن المُقرر أن تكون اللجنة مسؤولة عن دراسة أوضاع الفريق، ووضع التصور الكامل لاحتياجاته من العناصر الأجنبية والمحلية، حسبما ذكرت صحيفة “الرياضية” اليوم الجمعة.

ولم يتحدد إن كانت اللجنة الجديدة في نادي النصر، ستضمُّ أحدًا من أعضاء اللجنة السابقة التي تضم كل من، ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي، والإيطالي ستيفان بيولي، مدرب الفريق، والإسباني فرناندو هييرو، المدير الرياضي.

ويسود اتجاه داخل نادي النصر، على استمرار الإيطالي ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية، على الرغم من إنهاء الموسم الماضي بدون أي بطولة، وفشل التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر أنهة الموسم الماضي باحتلال المركز الثالث في دوري روشن السعودي، بينما خرج من دوري أبطال آسيا للنخبة من نصف النهائي وودَّع كأس الملك من دور الـ 16، كما خسر نهائي كأس السوبر السعودي.