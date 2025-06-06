موقف برشلونة من الصفقة التبادلية مع تشيلسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي عرض على برشلونة صفقة تبادلية تشمل مهاجمه كريستوفر نكونكو مقابل لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز، في محاولة لتعزيز صفوف الفريقين قبل الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا والمدير الفني هانسي فليك، رفض العرض رفضًا قاطعًا، متمسكًا بلاعب الوسط الأندلسي رغم اهتمام عدة أندية به.

ويأتي ذلك في ظل رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد، وعلى رأس أولوياته الكولومبي لويس دياز، بينما يفضل فليك الاستمرار بفيرمين الذي خاض 46 مباراة هذا الموسم وسجل 8 أهداف.

وبالتالي، يبقى رحيل فيرمين محصورًا فقط في حال طلب اللاعب نفسه المغادرة للبحث عن وقت لعب أكبر، خاصة مع اقتراب كأس العالم 2026 وخطط فيرمين للظهور في منتخب إسبانيا.