لامين يامال يوضح سبب احتفاله على طريقة كريستيانو رونالدو.. ورأيه في موسم ديمبلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث لامين يامال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا عن احتفاله المشابه باحتفال كريستيانو رونالدو الشهير بعد هدفه في مرمى فرنسا.

وحقق منتخب إسبانيا فوزًا غاليًا على حساب نظيره فرنسا بنتيجة 5-4 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، الخميس، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب “أليانز أرينا”.



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وقال لامين يامال عن احتفاله في تصريحات عبر صحيفة “آس”: “كريستيانو رونالدو أسطورة، لدي الكثير من الاحترام له لكنني أقوم بعملي وهو الفوز بكل شيء”.

وعن فوز ديمبلي بالكرة الذهبية قال: “دون الخوض فيمن يستحق التتويج بالكرة الذهبية، ديمبيلي لاعب رائع، رأينا ذلك في دوري أبطال أوروبا، لكنني سعيد جدًا بالوصول إلى النهائي”،

