عرض تركي لضم لاعب النصر الشاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يسعى نادي بشكتاش التركي بجدية لضم الجناح البرازيلي ويسلي جاسوفا ريبيرو تيكسيرا، لاعب النصر السعودي، في خطوة تهدف لتعزيز صفوف الفريق، وفقًا لصحيفة “takvim”.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، والذي انتقل إلى النصر من كورينثيانز البرازيلي الصيف الماضي مقابل 18 مليون يورو، أصبح هدفًا رئيسيًا للنادي التركي.

تظهر التقارير أن بشكتاش يخطط لتقديم عرض يتضمن استعارة ويسلي مع خيار الشراء، حيث سيقوم بدفع جزء من راتبه خلال فترة الإعارة.

يُظهر نادي النصر تفاؤله بشأن إمكانية رحيل اللاعب، مما يسهل عملية الانتقال.

على الرغم من أن ويسلي شارك في 22 مباراة مع النصر، مسجلًا هدفًا واحدًا وصانعًا 3 تمريرات حاسمة، إلا أن قيمته السوقية انخفضت إلى 4 ملايين يورو.