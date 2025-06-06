خوسيه ريبيرو: إنتر ميامي مدجج بأصحاب الخبرات.. وسنمثل الأهلي بالشكل الذي يليق بتاريخه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة وشعوره بالفخر بخصوص التواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وقال ريبيرو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي: “نتواجد هنا بفخر كبير، فتمثيل النادي الأهلي في أول نسخة من البطولة بهذا الشكل العالمي يُعد مسؤولية عظيمة”.

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وتابع: “الأهلي نادٍ يملك تاريخًا طويلًا من البطولات والنجاحات، وهدفنا هو أن نعكس هذه الصورة داخل الملعب وجئنا إلى الولايات المتحدة مبكرًا من أجل التأقلم مع فروق التوقيت وظروف الطقس، وبدأنا التحضيرات فور الوصول، لأننا نُدرك أهمية المباراة الافتتاحية وضرورة أن نكون في أفضل جاهزية منذ البداية”.



واستمر بخصوص مواجهة إنتر ميامي: “سنواجه فريقًا يمتلك مجموعة من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة، والذي لهم تاريخ كبير في كرة القدم وهو فريق حديث التكوين لكنه يملك طموحًا عاليًا والمباراة ستكون قوية ومليئة بالتحديات، ونحن نستعد لها بكل تركيز”.

واستطرد: “نلعب باسم نادٍ له تقاليد عريقة في المنافسة على الألقاب ونمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين يجمعون بين الخبرة والطموح، ويعمل الجهاز الفني على تجهيزهم بأفضل صورة على كافة المستويات”.

واختتم: “نعمل بجد واجتهاد من أجل ظهور الأهلي بشخصيته المعتادة، واللاعبون لديهم إصرار كبير على تمثيل النادي بالشكل الذي يليق بتاريخه وجماهيره”.

