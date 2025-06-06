الزمالك يوضح حقيقة عدم حصول زيزو على مكافأة كأس مصر والتعاقد مع جون إدارود

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريق الكرة الأول ببطولة كأس مصر، على حساب نظيره بيراميدز.

وحقق الأبيض، الفوز بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وقال سالم، عبر قناة تن: “بطولة غالية جدًا جدًا، والأحق بها هو الجمهور العظيم الذي ذهب إلى الاستاد وشجّع الفريق، والإهداء الثاني أقدّمه للكابتن حسين لبيب، الذي تحمّل ما لا يتحمّله بشر ذهنيًا ونفسيًا وبدنيًا وماليًا، ولقد قال الأطباء إنه سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي بعد عيد الأضحى”.



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وواصل: “أبارك لمجلس الإدارة الذي تحمّل مسؤولية كبيرة جدًا، وأتمنّى أن تكون الفترة المقبلة أقل صعوبة، بعد سداد كل المديونيات، وأقول للجماهير لا نريد أن نقسو على اللاعبين الذين أهدروا ركلات الجزاء، وأتمنى أن ندعم اللاعبين أثناء المباريات، ونقف خلفهم دائمًا”.

وأكمل: “قائمة الفريق ليست سيئة، ولكنها تحتاج إلى بعض التدعيمات، لدينا خط وسط ودفاع جيدان جدًا، ونحتاج إلى صفقات في مراكز مثل الجناح أو رأس الحربة”.

واستطرد: “لقد واجهنا أقوى قائمة في إفريقيا، وكانت هناك ندّية كبيرة وتفوق واضح للزمالك في الشوط الثاني وبنفس اللاعبين الذين نتحدث عنهم، الزمالك في حالة فنية جيدة، والمقبل سيكون أفضل، وستحدث تدعيمات قريبًا، وسيكون هناك استقرار فني”.

وواصل: “كنت متأكدًا أن الله سيجبر بخاطر شيكابالا، لأنه قيمة كبيرة عند جمهور الزمالك، ويستحق أن يكون صاحب الفرحة”.

وبخصوص مستقبل لجنة التخطيط والتعاقد مع جون إداوار قال: “حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي بتعيين جون إدوارد، وعندما يُصدر القرار، سنعلن عنه هو كفاءة عالية جدًا، ولجنة التخطيط دورها تخطيطي وليس تنفيذيًا، وهي مستمرة في دورها الاستشاري، وفي الفترة المقبلة سنتّجه أكثر نحو الهيكلة المؤسسية”.

وبخصوص وجود مكافأة لـ أحمد سيد زيزو بعد فوز الزمالك بكأس مصر، رد: “زيزو يُعامل وفقًا للوائح، وليس لديّ علم بعدد مشاركاته في البطولة أو كيفية احتسابها وهو مثل أي لاعب، وإذا كان له مكافأة فسيحصل عليها، وإذا كان عليه جزاء فسيتحمّله لا يوجد أي تمييز، سواء إيجابي أو سلبي”.

